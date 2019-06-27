В Сертолово 1 сентября откроется садик для 240 детей

Позже здесь планируется построить школу на 825 мест.

В новых районах города Сертолово Ленинградской области компания «Росстройнивест» построила детский сад на 240 мест. Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на ввод его в эксплуатацию, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Ленинградской области 27 июня.

Здание детского сада трехэтажное, с бассейном. Оно уже оборудовано всем необходимым и полностью готово к приему детей. Сейчас ведется набор персонала и уже 1 сентября садик откроет свои двери для воспитанников.

Это дошкольное учреждение – структурное подразделение Чернореченского детского сада. Кроме того в северной части Сертолово планируется построить школу на 825 мест. Застройщик хочет включить ее в федеральную программу «Стимул», как и еще один детский сад.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что у детского садика на Васильевском острове нашли труп.