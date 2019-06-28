Луга с 1 июля присоединится к мусорной реформе

Транспорт перевозчиков теперь оборудован датчиками спутниковой системы ГЛОНАСС. Фото: https://pixabay.com
Транспорт перевозчиков теперь оборудован датчиками спутниковой системы ГЛОНАСС. Фото: https://pixabay.com

Сегодня в Лужском районе действуют два современных объекта размещения отходов.

В понедельник, 1 июля, Лужский район официально присоединиться к реформе в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об э ом сообщают в администрации Ленинградской области.

На работу по новым правилам переходят все перевозчики, действующие в районе и заключившие контракты с единым оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Транспорт перевозчиков теперь оборудован датчиками спутниковой системы ГЛОНАСС и подключен к автоматизированной онлайн-программе “Учет и контроль отходов”. Теперь в режиме реального времени можно будет отслеживать маршрут и объем поступивших на полигон отходов.

На сегодняшний день в Лужском районе действуют два современных объекта размещения отходов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти появятся 700 новых площадок для сбора мусора.

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