Луга с 1 июля присоединится к мусорной реформе

Сегодня в Лужском районе действуют два современных объекта размещения отходов.

В понедельник, 1 июля, Лужский район официально присоединиться к реформе в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об э ом сообщают в администрации Ленинградской области.

На работу по новым правилам переходят все перевозчики, действующие в районе и заключившие контракты с единым оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Транспорт перевозчиков теперь оборудован датчиками спутниковой системы ГЛОНАСС и подключен к автоматизированной онлайн-программе “Учет и контроль отходов”. Теперь в режиме реального времени можно будет отслеживать маршрут и объем поступивших на полигон отходов.

На сегодняшний день в Лужском районе действуют два современных объекта размещения отходов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти появятся 700 новых площадок для сбора мусора.