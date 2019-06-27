В Ленобласти появятся 700 новых площадок для сбора мусора

Планируется построить или реконструировать в общей сложности шесть тысяч площадок по сбору мусора. Фото: pixabay.com

Планируется построить или реконструировать в общей сложности шесть тысяч площадок по сбору мусора. Фото: pixabay.com

Выделение средств из бюджета на обустройство контейнерных мусорных площадок поддержали депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

Для обустройства 700 контейнерных площадок в муниципальных образованиях Ленобласти будет выделено 138 млн рублей, об этом стало известно по результатам заседания, на котором приняли поправки по корректировке областного бюджета.

Разработана трехлетняя программа финансирования муниципалитетам обустройства мест сбора мусора, ее разработали по поручению Александра Дрозденко, губернатора Ленобласти. Планируется построить или реконструировать в общей сложности шесть тысяч площадок по сбору мусора, оборудованных по единому стандарту.

Напоминаем, ранее Gazeta.SPb сообщала: Путин пообещал, что ФАС разберется с растущими тарифами на вывоз мусора. Россияне прислали много фотографий мусорных свалок из разных уголков страны и спрашивали президента, когда же будет очевиден положительный эффект от мусорной реформы.