Путин пообещал, что ФАС разберется с растущими тарифами на вывоз мусора

Президент сообщил, что в России будет построено 200 комплексов по переработке мусора общей стоимостью 300 млрд рублей.

Власти надеются две трети этой суммы привлечь из средств частных инвесторов.

Россияне прислали много фотографий мусорных свалок из разных уголков страны и спрашивали президента, когда же будет очевиден положительный эффект от мусорной реформы. Пока люди ощущают ее действие только на своих кошельках, так как выросла стоимость вывоза отходов.

Владимир Путин выразил надежду, что в ближайшее время в отрасли будет наведен порядок. Он заявил, что раньше вопросом переработки мусора никто толком не занимался, между тем в стране ежегодно генерируется около 70 млн т отходов. По поводу возросшей стоимости услуг по вывозу мусора президент предположил, что раньше власти не подсчитывали, во сколько обходятся услуги по утилизации. Кроме того, возможно, что мусор теперь стали вывозить дальше, на полигоны, а это дороже.

Путин пообещал, что с тарифообразованием на вывоз мусора обязательно разберется антимонопольная служба.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на площади Ленина прошел митинг против мусорного полигона в Шиесе. Второй согласованный митинг на эту же тему пройдет там же во вторник, 25 июня, в 19:00.