На площади Ленина прошел митинг против мусорного полигона в Шиесе

Митинг в поддержку противников строительства мусорного полигона в Шиесе. Фото: vk.com/kotlasspletnik

Митинг в поддержку противников строительства мусорного полигона в Шиесе. Фото: vk.com/kotlasspletnik

Сегодня вечером у Финляндского вокзала прошел митинг в поддержку жителей Русского Севера, протестующих против строительства мусорного полигона на станции Шиес.

В акции протеста участвовали примерно 300 человек. Акция была согласована с властями города и прошла мирно, без задержаний. Впечатлениями и фотографиями участники митинга делились в соцсетях.

На площади Ленина звучали лозунги «Шиес, Питер с тобой!», «Север не помойка», «Москва, храни свой мусор у себя», «Долой шелупонь!» и другие.

Шиес — железнодорожная станция на границе Архангельской области и республики Коми. Местные жители с прошлого лета препятствуют строительству там мусорного полигона для приема отходов из Москвы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Москве прошел митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова.