В Москве проходит митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова

Митинг был ранее согласован с властями города.

Митинг в столице России начался в 13:00, его планируют завершить в 15:00. Изначально митинг хотели провести с целью защиты ранее задержанного журналиста “Медузы” Ивана Голунова. Однако после того, как уголовное дело было прекращено, лозунг митинга изменили и обобщили. Он проходит в защиту свободы слова и журналисткой деятельности. Об этом пишет ТАСС.

По информации издания, на митинг пришли около 1600 человек. Участники собрались на проспекте Академика Сахарова. Власти Москвы разрешили провести акцию 16 июня на проспекте Академика Сахарова с 13:00 до 15:00 в количестве до 20 тыс. человек.

Напомним, что журналист был задержан 6 июня. Сотрудники полиции якобы обнаружили у Голунова в квартире наркотические вещества. Задержанного посадили под домашний арест. Однако история приобрела широкий общественный резонанс. МВД после проверки обстоятельств задержания Голунова сняло с него обвинения из-за непричастности к преступлению. Журналиста освободили 11 июня и прекратили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что акция в поддержку Голунова в Петербурге прошла без задержаний.