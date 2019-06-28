В Петербург приедут 250 студентов, чтобы поработать на стройке

В этом году студенты-строители будут заняты строительством и реконструкцией объектов. Фото: https://pixabay.com

В этом году студенты-строители будут заняты строительством и реконструкцией объектов. Фото: https://pixabay.com

Трудовое лето строительный отряд студентов начнет 1 июля.

В понедельник, 1 июля, в 11:00 на Сенатской площади состоится открытие 4 Межрегиональной студенческой стройки “Санкт-Петербург”. Об этом сообщает Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга.

В этом году провести свое лето с пользой приняли решение 250 студентов из различных регионов России. Студенческая стройка начнется с песен и плясок. Так, сообщают в комитете, участники движения покажут лучшие творческие номера, а гитаристы исполнят отрядные песни, знакомые каждому бойцу в студенческом движении.

Традиция принимать стройотряды в Петербурге существует сравнительно недавно. Так, в рамках Стройки “Санкт-Петербург” город на Неве в 2017 году принял строительный отряд студентов из Минска. Ребята работали на стройке Академии танца Бориса Эйфмана.

В этом году студенты-строители будут заняты строительством и реконструкцией объектов.

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