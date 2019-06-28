Уведомление о ценах ООО «Золотое сечение»

|ООО «Золотое Сечение», 199034, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,13- линия , д. 6-8,литер.А, пом. 3-Н, ИНН 7801577674, Многоканальный тел./факс: (812) 318-30-60
Сведения
О размере и об иных условиях оплаты изготовления печатных агитационных материалов на выборах высшего должностоного лица — Губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года.
|№ пп
|наименование вида продукции
|характеристики
|тиражи, экз
|цена, руб (с учетом НДС)
|Бумага 105 г/м2; цветность, 1/1
|100000
|36210
|200000
|67150
|500000
|149920
|Бумага 105 г/м2; цветность, 4/0
|100000
|44275
|200000
|78705
|1
|500000
|183360
|Листовка, формат А6
|Бумага 105 г/м2; цветность, 4/4
|100000
|51450
|200000
|94050
|500000
|208480
|Бумага 105 г/м2; цветность, 1/1
|10000
|11320
|50000
|34420
|100000
|61880
|Бумага 105 г/м2; цветность, 4/0
|10000
|13500
|2
|50000
|41480
|100000
|73430
|Листовка, формат А5
|Бумага 105 г/м2; цветность, 4/4
|10000
|17690
|50000
|50930
|100000
|87290
|
3
|Листовка, формат А4
|Бумага 105 г/м2; цветность, 1/1
|10000
|19800
|50000
|69830
|100000
|120780
|Бумага 105 г/м2; цветность, 4/0
|10000
|22015
|50000
|83120
|100000
|152100
|Бумага 105 г/м2; цветность, 4/4
|10000
|28010
|50000
|96780
|100000
|175560
|
4
|
Евробуклет
| Бумага 105 г/м2, цветность 4/4,
6 полос, 2 фальца
|10000
|31400
|50000
|114350
|100000
|210240
|
5
|Буклет , формат А5
|Бумага 105 г/м2, цветность 4/4,
4 полосы, 1 фальц
|10000
|28790
|50000
|105910
|100000
|198660
|
6
|Буклет, формат А5
|Бумага 105 г/м2; цветность 4/4, 8 полос, скрепка
|10000
|46900
|50000
|188350
|100000
|346660
|
7
|Буклет, формат А5
|Бумага 105 г/м2; цветность 4/4, 16 полос, скрепка
|10000
|84880
|50000
|346660
|100000
|623700
|
8
|Наклейка/стикер, формат А4
|80 г/м2 самоклеящаяся бумага; цветность 4/0
|10000
|67730
|50000
|288800
|100000
|554590
|
9
|Плакат, формат А2
|Бумага 105 г/м2; цветность 4/0
|1000
|11930
|5000
|35600
|10000
|64090
|
10
|Блокнот, формат А5
|ОБЛОЖКА: 300 г/м2 картон; цветность 4/0.
БЛОК: 50 листов; 80 г/м2офсетная бумага; цветность 4/0.
ПОДЛОЖКА: 300 г/м2 картон; цветность 4/0.
Пружина по стороне 148
|1000
|64400
|5000
|107580
|10000
|463760
|50000
|1921250
|
11
|Календарь карманный
|100х70 мм; скругление углов; цветность 4/4; ламинат глянцевый 1/1; картон 300 г/м2
|10000
|31240
|50000
|60800
|100000
|171270
|12
|Буклет, формат А4
|Бумага 105 г/м2; цветность 4/4, 4 полосы, 1-фальц
|50000
|178700
|13
|Буклет, формат А4
|Бумага 105 г/м2; цветность 4/4, 6 полос, 2 фальца
|50000
|378400
|14
|Баннерная ткань
|широкоформатная печать 360 dpi (от 18 м2)
|Кв.м
|360
|15
|Баннерная ткань
|Интерьерная печать 720 dpi кв. м.
|Кв.м
|590
|16
|Футболка
|Футболка «Промохит» 120 гр., печать термотрансферная с 2-х сторон, формат А4, от 50 шт.
|Шт.
|450
|17
|Дождевик промо
|Дождевик «Люкс», п/э 80 мкм, печать А4 с 2-х сторон, 2 цвета
|Шт.
|715
|18
|Дождевик (сувенир)
|Дождевик в круглом футляре Nimbus (цвет в ассортименте), УФ печать на футляр (до 5 см2), 1 место , от 50 шт.
|Шт.
|190
|19
|Брелок фонарик (сувенир)
|Брелок фонарик Vivid, от 50 шт., нанесение плноцветная УФ печать
|Шт.
|130
|20
|Магниты
|60*60, Магнитный винил 0,4 мм, смкругление углов, ламинация гл. 1+0
|1000
|23050
|21
|Визитки
|1 сторона, 2 стороны 90х50 мм
|5000
|12580
|10000
|14850
|50000
|31450
|100000
|53470
|500000
|221430
|22
|Агитнакидки (сендвич)
|Сэндвич двусторонний из ПВХ 3 мм,
600*800 мм с прямой УФ печатью,
отверстиями для лент и лентами
(от 2 шт. (2 человека))
|Шт.
|2720
— Бумага 105 г/м2 – мелованная импортная бумага;
— При изготовлении продукции с использованием другого вида бумаги стоимость продукции изменяется на разницу в стоимости видов бумаги.
— При изготовлении продукции с использованием любых других отделочных операций стоимость продукции изменяется на разницу в стоимости каждой отделочной операции.
— Стоимость изготовления продукции формата, отличного от приведенного в таблице, определяется путем умножения на коэффициент, равный соотношению площадей требуемого формата к приведенному.
Стоимость указана в рублях с учетом НДС.