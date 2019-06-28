Уведомление о ценах ООО «Золотое сечение»

ООО «Золотое Сечение», 199034, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,13- линия , д. 6-8,литер.А, пом. 3-Н, ИНН 7801577674, Многоканальный тел./факс: (812) 318-30-60 Сведения О размере и об иных условиях оплаты изготовления печатных агитационных материалов на выборах высшего должностоного лица — Губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года. № пп наименование вида продукции характеристики тиражи, экз цена, руб (с учетом НДС) Бумага 105 г/м2; цветность, 1/1 100000 36210 200000 67150 500000 149920 Бумага 105 г/м2; цветность, 4/0 100000 44275 200000 78705 1 500000 183360 Листовка, формат А6 Бумага 105 г/м2; цветность, 4/4 100000 51450 200000 94050 500000 208480 Бумага 105 г/м2; цветность, 1/1 10000 11320 50000 34420 100000 61880 Бумага 105 г/м2; цветность, 4/0 10000 13500 2 50000 41480 100000 73430 Листовка, формат А5 Бумага 105 г/м2; цветность, 4/4 10000 17690 50000 50930 100000 87290 3 Листовка, формат А4 Бумага 105 г/м2; цветность, 1/1 10000 19800 50000 69830 100000 120780 Бумага 105 г/м2; цветность, 4/0 10000 22015 50000 83120 100000 152100 Бумага 105 г/м2; цветность, 4/4 10000 28010 50000 96780 100000 175560 4 Евробуклет Бумага 105 г/м2, цветность 4/4, 6 полос, 2 фальца 10000 31400 50000 114350 100000 210240 5 Буклет , формат А5 Бумага 105 г/м2, цветность 4/4, 4 полосы, 1 фальц 10000 28790 50000 105910 100000 198660 6 Буклет, формат А5 Бумага 105 г/м2; цветность 4/4, 8 полос, скрепка 10000 46900 50000 188350 100000 346660 7 Буклет, формат А5 Бумага 105 г/м2; цветность 4/4, 16 полос, скрепка 10000 84880 50000 346660 100000 623700 8 Наклейка/стикер, формат А4 80 г/м2 самоклеящаяся бумага; цветность 4/0 10000 67730 50000 288800 100000 554590 9 Плакат, формат А2 Бумага 105 г/м2; цветность 4/0 1000 11930 5000 35600 10000 64090 10 Блокнот, формат А5 ОБЛОЖКА: 300 г/м2 картон; цветность 4/0. БЛОК: 50 листов; 80 г/м2офсетная бумага; цветность 4/0. ПОДЛОЖКА: 300 г/м2 картон; цветность 4/0. Пружина по стороне 148 1000 64400 5000 107580 10000 463760 50000 1921250 11 Календарь карманный 100х70 мм; скругление углов; цветность 4/4; ламинат глянцевый 1/1; картон 300 г/м2 10000 31240 50000 60800 100000 171270 12 Буклет, формат А4 Бумага 105 г/м2; цветность 4/4, 4 полосы, 1-фальц 50000 178700 13 Буклет, формат А4 Бумага 105 г/м2; цветность 4/4, 6 полос, 2 фальца 50000 378400 14 Баннерная ткань широкоформатная печать 360 dpi (от 18 м2) Кв.м 360 15 Баннерная ткань Интерьерная печать 720 dpi кв. м. Кв.м 590 16 Футболка Футболка «Промохит» 120 гр., печать термотрансферная с 2-х сторон, формат А4, от 50 шт. Шт. 450 17 Дождевик промо Дождевик «Люкс», п/э 80 мкм, печать А4 с 2-х сторон, 2 цвета Шт. 715 18 Дождевик (сувенир) Дождевик в круглом футляре Nimbus (цвет в ассортименте), УФ печать на футляр (до 5 см2), 1 место , от 50 шт. Шт. 190 19 Брелок фонарик (сувенир) Брелок фонарик Vivid, от 50 шт., нанесение плноцветная УФ печать Шт. 130 20 Магниты 60*60, Магнитный винил 0,4 мм, смкругление углов, ламинация гл. 1+0 1000 23050 21 Визитки 1 сторона, 2 стороны 90х50 мм 5000 12580 10000 14850 50000 31450 100000 53470 500000 221430 22 Агитнакидки (сендвич) Сэндвич двусторонний из ПВХ 3 мм, 600*800 мм с прямой УФ печатью, отверстиями для лент и лентами (от 2 шт. (2 человека)) Шт. 2720

— Бумага 105 г/м2 – мелованная импортная бумага;

— При изготовлении продукции с использованием другого вида бумаги стоимость продукции изменяется на разницу в стоимости видов бумаги.

— При изготовлении продукции с использованием любых других отделочных операций стоимость продукции изменяется на разницу в стоимости каждой отделочной операции.

— Стоимость изготовления продукции формата, отличного от приведенного в таблице, определяется путем умножения на коэффициент, равный соотношению площадей требуемого формата к приведенному.

Стоимость указана в рублях с учетом НДС.

Цены на продукцию рекламного холдинга «Золотое сечение»