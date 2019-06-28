Уведомление о ценах ООО «Золотое сечение»

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
ООО «Золотое Сечение», 199034, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,13- линия , д. 6-8,литер.А, пом. 3-Н, ИНН 7801577674, Многоканальный тел./факс: (812) 318-30-60

Сведения

О размере и об иных условиях оплаты изготовления печатных агитационных материалов на выборах высшего должностоного лица — Губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года.
пп наименование вида продукции характеристики тиражи, экз цена, руб (с учетом НДС)
  Бумага 105 г/м2; цветность, 1/1 100000 36210
  200000 67150
  500000 149920
  Бумага 105 г/м2; цветность, 4/0 100000 44275
  200000 78705
1 500000 183360
Листовка, формат А6 Бумага 105 г/м2; цветность, 4/4 100000 51450
200000 94050
500000 208480
  Бумага 105 г/м2; цветность, 1/1 10000 11320
  50000 34420
  100000 61880
  Бумага 105 г/м2; цветность, 4/0 10000 13500
2 50000 41480
  100000 73430
Листовка, формат А5 Бумага 105 г/м2; цветность, 4/4 10000 17690
50000 50930
100000 87290
 

3

 Листовка, формат А4 Бумага 105 г/м2; цветность, 1/1 10000 19800
50000 69830
100000 120780
Бумага 105 г/м2; цветность, 4/0 10000 22015
50000 83120
100000 152100
Бумага 105 г/м2; цветность, 4/4 10000 28010
50000 96780
100000 175560
 

4

  

Евробуклет

 Бумага 105 г/м2, цветность 4/4,

6 полос, 2 фальца

 10000 31400
50000 114350
100000 210240
 

5

 Буклет , формат А5 Бумага 105 г/м2, цветность 4/4,

4 полосы, 1 фальц

 10000 28790
50000 105910
100000 198660
 

6

 Буклет, формат А5 Бумага 105 г/м2; цветность 4/4, 8 полос, скрепка 10000 46900
50000 188350
100000 346660
 

7

 Буклет, формат А5 Бумага 105 г/м2; цветность 4/4, 16 полос, скрепка 10000 84880
50000 346660
100000 623700
 

8

 Наклейка/стикер, формат А4 80 г/м2 самоклеящаяся бумага; цветность 4/0 10000 67730
50000 288800
100000 554590
 

9

 Плакат, формат А2 Бумага 105 г/м2; цветность 4/0 1000 11930
5000 35600
10000 64090
 

10

 Блокнот, формат А5 ОБЛОЖКА: 300 г/м2 картон; цветность 4/0.

БЛОК: 50 листов; 80 г/м2офсетная бумага; цветность 4/0.

ПОДЛОЖКА: 300 г/м2 картон; цветность 4/0.

Пружина по стороне 148

 1000 64400
5000 107580
10000 463760
50000 1921250
 

11

 Календарь карманный 100х70 мм; скругление углов; цветность 4/4; ламинат глянцевый 1/1; картон 300 г/м2 10000 31240
50000 60800
100000 171270
12 Буклет, формат А4 Бумага 105 г/м2; цветность 4/4, 4 полосы, 1-фальц 50000 178700
13 Буклет, формат А4 Бумага 105 г/м2; цветность 4/4, 6 полос, 2 фальца 50000 378400
14 Баннерная ткань широкоформатная печать 360 dpi (от 18 м2) Кв.м 360
15 Баннерная ткань Интерьерная печать 720 dpi кв. м. Кв.м 590
16 Футболка Футболка «Промохит» 120 гр., печать термотрансферная с 2-х сторон, формат А4, от 50 шт. Шт. 450
17 Дождевик промо Дождевик «Люкс», п/э 80 мкм, печать А4 с 2-х сторон, 2 цвета Шт. 715
18 Дождевик (сувенир) Дождевик в круглом футляре Nimbus (цвет в ассортименте), УФ печать на футляр (до 5 см2), 1 место , от 50 шт. Шт. 190
19 Брелок фонарик (сувенир) Брелок фонарик Vivid, от 50 шт., нанесение плноцветная УФ печать Шт. 130
20 Магниты 60*60, Магнитный винил 0,4 мм, смкругление углов, ламинация гл. 1+0 1000 23050
21 Визитки 1 сторона, 2 стороны 90х50 мм 5000 12580
10000 14850
50000 31450
100000 53470
500000 221430
22 Агитнакидки (сендвич) Сэндвич двусторонний из ПВХ 3 мм,

600*800 мм с прямой УФ печатью,

отверстиями для лент и лентами

(от 2 шт. (2 человека))

 

 Шт. 2720

— Бумага 105 г/м2 – мелованная импортная бумага;

— При изготовлении продукции с использованием другого вида бумаги стоимость продукции изменяется на разницу в стоимости видов бумаги.

— При изготовлении продукции с использованием любых других отделочных операций стоимость продукции изменяется на разницу в стоимости каждой отделочной операции.

— Стоимость изготовления продукции формата, отличного от приведенного в таблице, определяется путем умножения на коэффициент, равный соотношению площадей требуемого формата к приведенному.

Стоимость указана в рублях с учетом НДС.

Цены на продукцию рекламного холдинга «Золотое сечение»

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Уведомление о ценах ООО «Золотое сечение»
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