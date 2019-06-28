“Почта России” потеряла сотни карт Сбербанка

Найденные пакеты с картами Сбербанка были похищены из автомобиля курьерской службы. Фото: https://vk.com

Найденные пакеты с картами Сбербанка были похищены из автомобиля курьерской службы. Фото: https://vk.com

Пакет с картами был обнаружен в московском парке.

Широкий резонанс история с утерянными курьером картами Сбербанка приобрела после того, как видео находки попало в Сеть. На кадрах видно, что пакет с более, чем сотнями карт Сбербанк, валялся на земле в одном из парков Москвы. Об этом пишет “РИА. Новости”.

Как уточнили представители банка, карты не представляли особую ценность, так как не были активированы. Из себя они представляли просто пластик. Однако служебное расследование инцидента все же начали.

Карты были утеряны при доставке в банк курьерской службой “Почты России”. Там в свою очередь сообщили, что найденные пакеты с картами Сбербанка были похищены из автомобиля курьерской службы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Сбербанк разрешил переводить деньги с кредиток на дебетовые карты.