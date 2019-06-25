“Сбербанк” разрешил переводить деньги с кредиток на дебетовые карты

Комиссия при переводе составит 3%, но не меньше 390 рублей.

Банк “Сбербанк” расширяет функционал кредитных карт: теперь с них можно переводить деньги на дебетовые карты, сообщает РБК. Новая функция стала доступна со вторника 25 июня в веб-версии “Сбербанк-Онлайн”.

За операцию собираются брать комиссию в 3%, но не меньше 390 рублей, то есть больше этой суммы пользователь заплатит при переводе от 13 тысяч рублей.

В “Сбербанке” объяснили, что сервис запустили из-за запросов клиентов — например, на экстренный случай, когда денег на накопительной карте уже не осталось. Такую услугу уже предлагают в ВТБ-банке, “Тинькофф”, “Русском стандарте” и других.

Эксперты считают, что из-за низкой финансовой грамотности клиенты “Сбербанка” рискуют увязнуть в кредитах.

Кредитные карты “Сбербанка” имеют ставку в основном в 23,9% — есть варианты в 25,9%, но менее 21,%. Стоимость обслуживания часто является бесплатной, а лимит зависит от самой карты.

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