Автокредиты в России теряют популярность

Выдано на 17% меньше кредитов, чем за предыдущий месяц. Фото: Pixabay

Выдано на 17% меньше кредитов, чем за предыдущий месяц. Фото: Pixabay

В России произошел резкий упадок спроса на автокредиты на 17% по данным за май в сравнении с показателями за апрель текущего года.

Согласно данным, предоставленным Национальным бюро кредитных историй, спрос на автокредиты уменьшился с 90,9 тысяч единиц, что являлось рекордом, до 75,1 тысяч единиц за один месяц.

Наибольшее количество кредитов на приобретение автомобиля было выдано в Москве — 5,9 тысяч единиц. На втором месте Санкт-Петербург с 4,5 тысячами автокредитов. Далее идет Московская область — 4,4 тысячи, Татарстан — 3,7 тысяч, Башкирия — 3,4 тысячи.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в связи с упадком спроса на автокредиты произошло исчерпание денежных средств, которые были заложены государственными программами для льготного автокредитования.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что более 110 тысяч самозанятых обратились в налоговую службу.