Автокредиты в России теряют популярность

В России произошел резкий упадок спроса на автокредиты на 17% по данным за май в сравнении с показателями за апрель текущего года.
Согласно данным, предоставленным Национальным бюро кредитных историй, спрос на автокредиты уменьшился с 90,9 тысяч единиц, что являлось рекордом, до 75,1 тысяч единиц за один месяц.
Наибольшее количество кредитов на приобретение автомобиля было выдано в Москве — 5,9 тысяч единиц. На втором месте Санкт-Петербург с 4,5 тысячами автокредитов. Далее идет Московская область — 4,4 тысячи, Татарстан — 3,7 тысяч, Башкирия — 3,4 тысячи.
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в связи с упадком спроса на автокредиты произошло исчерпание денежных средств, которые были заложены государственными программами для льготного автокредитования.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что более 110 тысяч самозанятых обратились в налоговую службу.