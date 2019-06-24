Более 110 тысяч самозанятых обратились в налоговую службу

Банки идут навстречу самозанятым. Фото: Pixabay
Банки идут навстречу самозанятым. Фото: Pixabay

За первые полгода, когда начал действовать эксперимент, в налоговую службу для прохождения регистрации обратилось порядка 110 тысяч самозанятых человек.

Желающих использовать льготный налоговый режим и показать свой доход оказалось немало. В программе предусмотрено множество преимуществ, в частности, банки активно кредитуют зарегистрированных самозанятых клиентов, даже несмотря на нестабильность дохода.

Предполагалось проводить налоговый эксперимент на протяжении 10 лет на территории только 4 регионов, среди которых Москва, Татарстан, МО и Калужская область.

Однако первые результаты довольно успешны, в связи с чем обсуждается перспектива выведения его на уровень всей страны уже со следующего года. При этом у регионов останется право голоса о том, подключаться к программе или нет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что работникам крупных банков в России запретили фотографировать экраны компьютеров.

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