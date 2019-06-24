Работникам крупных банков в России запретили фотографировать экраны компьютеров

Крупные российские банки запретили своим сотрудникам фотографировать экраны компьютеров на личные мобильные телефоны.
Как сообщает «Коммерсантъ», такие ограничения ввели Сбербанк, «ЮниКредит», «ФК Открытие» и ВТБ.
Так, в «ФК Открытие» запретило своим сотрудникам вести фото- и видеосъемку экранов мониторов, служебных документов, презентаций и клиентских данных. Также запрет распространяется на запись служебных переговоров на личные носители информации
ВТБ разрешает делать фотографии на объектах банка лишь по согласованию с ответственными подразделениями.
Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что сотрудников, которые будут уличены в передаче служебных данных в третьи руки, ждет увольнение, а информация, совершенных ими действиях, отправится в правоохранительные органы.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге раскрыли преступную группу «теневых» банкиров, обналичивших 129, 5 млн рублей.