В Петербурге раскрыли преступную группу «теневых» банкиров, обналичивших 129, 5 млн рублей

В отношении троих задержанных возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com
В отношении троих задержанных возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

Преступники получали процент от сделок и использовали фирмы-однодневки.

Накануне, 13 июня, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками «экономической» полиции ГУ МВД России были задержаны трое участников организованной группы, специализирующейся на осуществлении незаконной банковской деятельности. Об этом сегодня сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербург и Ленобласти.

Так, сотрудники задержали двоих организаторов и одного офисного работника. Оперативниками установлено, что злоумышленники на протяжении девяти месяцев, посредством использования фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, не имея соответствующей лицензии, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, получая за свои «услуги» вознаграждение в виде 14,5% от поступившей суммы.

Общая сумма оборота – 129,5 млн рублей, которого сумма дохода задержанных – 18,5 миллионов рублей.

У злоумышленников после обыска были изъяты печати и документы подконтрольных фирм «однодневок». В отношении троих задержанных возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржца задержали в угнанной «Шкоде» с ненастоящими номерами.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
обнальщики фирмы-однодневки
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