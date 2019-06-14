Петербуржца задержали в угнанной «Шкоде» с ненастоящими номерами

Мужчину смогли отыскать по «горячим следам».

Об этом стало известно сегодня, 14 июня. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в Службе пропаганды БДД Отдела ГИБДД УМВД России по Московскому району Санкт – Петербурга.

Уточняется, что автомобиль белого цвета угнали в четверг поздно вечером, о чем владелец сообщил в правоохранительные органы. Немедля, сотрудники ГИБДД приступили к поиску злоумышленника и «Шкоды Рапид». Уже через пару часов машину отыскали во Всеволожском районе в поселке Мурино. Подозреваемый сидел в автомобиле, его тут задержали и доставили в отделение.

Напоминаем, что с 13 июня разыскивается «Лексус lx570», который угнали среди белого дня в Петроградском районе. Стоимость ущерба оценивается в семь миллионов рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что раскрыта деятельность группы автоугонщиков иномарок в Санкт-Петербурге. По версии полиции, подозреваемые похищали до 2 автомобилей за день и разбирали одно авто не более, чем за час.