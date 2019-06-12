Раскрыта деятельность группы автоугонщиков иномарок в Петербурге

По версии полиции, подозреваемые похищали до 2 автомобилей за день и разбирали одно авто не более, чем за час.

Установлено, что вчера, 11 июня, от дома 5 по улице Столичной в Кудрово, Всеволожский район, злоумышленники совершили хищение автомобиля «Дэу Нексия» красного цвета. По данному происшествию было возбуждено уголовное дело.

В результате действий сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России были задержаны два уроженца стран ближнего зарубежья в возрасте 27 и 32 года, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Данный автомобиль и иные угнанные транспортные средства злоумышленники перегоняли на оборудованные зоны отдыха на некоторое время, а затем — на ферму, которая находится в Выборгском районе Ленобласти. Там автомобили распиливались, а запчасти продавались на сервисах объявлений.

Найдено кузовов от автомобилей марки «Дэу Нексия» 15 штук, 14 комплектов поддельных госномеров и множество разных запчастей. Злоумышленники действовали преимущественно в Калининском и Выборгском районах Санкт-Петербурга и во Всеволожском Ленобласти.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что с Варшавской был украден автомобиль стоимостью более 5 млн рублей.