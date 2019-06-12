С Варшавской был украден автомобиль стоимостью более 5 млн рублей

Во вторник, 11 июня, в службу «112» обратился 36-летний неработающий мужчина с информацией о пропаже автомобиля.

Владелец транспортного средства сообщил, что его автомобиль марки «Ленд Ровер Рендж» 2019 года выпуска был похищен неизвестными злоумышленниками.

По словам пострадавшего, автомобиль пропал в период с 20:00 часов вечера 10 июня до 10:30 часов утра 11 июня. Транспортное средство было припарковано у дома 6/2 по улице Варшавской в Санкт-Петербурге, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нанесенный ущерб в общей сложности составил 5,2 миллионов рублей. По факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело о краже. Приняты меры для розыска и задержания злоумышленника.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге неизвестные похитили у водителя «Газели» более 2000 блоков сигарет.