В Петербурге неизвестные похитили у водителя «Газели» более 2000 блоков сигарет

Общая сумма ущерба составила почти миллион рублей.

Во вторник, 11 июня, около полудня у дома 5 по проспекту Солидарности в Санкт-Петербурге двое неизвестных злоумышленников подошли к автомобилю марки «Газель». Они угрожали 32-летнему водителю-экспедитору ножом, совершили хищение ящика с денежными средствами в размере 200 тысяч рублей и 2217 блоков сигарет, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После совершения хищения преступники заперли водителя в кабине автомобиля и скрылись в неизвестном направлении. Общая сумма ущерба составила 980 тысяч рублей.

Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Приняты меры для розыска и задержания преступников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборге автомеханик посадил на цепь 18-летнего парня за выдуманный долг.