В Выборге автомеханик посадил на цепь 18-летнего парня за выдуманный долг

Пропавший 18-летний парень спустя два дня после исчезновения сам заявил о том, что его удерживают, в социальной сети.

К сотрудникам полиции обратилась 37-летняя женщина с информацией о том, что её 18-летний сын ушел из дома и не выходит на связь. Позже выяснилось, что молодого человека силой удерживает 36-мужчина, работающий автомехаником, передает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что автомеханик посадил юношу на цепь за долг в 35 тысяч рублей, который оказался выдуманным. Вечером 27 мая он посадил юношу в свой автомобиль на Приморском шоссе в городе Выборг, затем привез его в автомастерскую и привязал тросом к трубе.

Парню удалось сбежать, но спустя несколько дней злоумышленник нашел его, избил и вернул в мастерскую.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого. Принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Витебском проспекте перевернулось такси с пассажирами.