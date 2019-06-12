На Витебском проспекте перевернулось такси с пассажирами

Есть пострадавшие. Фото: https://vk.com/spb_today
Есть пострадавшие. Фото: https://vk.com/spb_today

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие случилось из-за того, что водитель заснул за рулем во время движения.

Ночью с 11 на 12 июня неподалеку от железнодорожной станции «Проспект Славы», на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщают очевидцы произошедшего в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Свидетели аварии отмечают, что автомобиль с брендированием «Яндекс.Такси» перевернулся на крышу. Обстоятельства аварии на данный момент неизвестны. По предварительным данным, водитель заснул во время управления транспортным средством.

Сообщается, что в ДТП есть пострадавшие. В 4:50 часов ночи на место происшествия прибыли две кареты скорой помощи и пожарная служба.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что КамАЗ перевернул легковушку в Красном Селе.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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