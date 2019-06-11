КамАЗ перевернул легковушку в Красном Селе

Сегодня, 11 июня, в Санкт-Петербурге случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого госпитализирован один человек с сотрясением мозга.

Легковой автомобиль марки «Мицубиси Аутлендер» выезжал на перекресток и не уступил дорогу двигающемуся по главной дороге КамАЗу. Произошло столкновение, при котором легковой автомобиль перевернулся на крышу.

Об этом сообщают свидетели ДТП в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидец также отметил, что перед тем, как легковушка перевернулась, её закрутило.

Прохожие помогли пострадавшим покинуть автомобиль. В результате аварии пострадал один человек. Он был госпитализирован с сотрясением мозга. Официальной информации о случившемся на данный момент не проступало.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что возле поселка Металлострой горит ангар крупного предприятия (видео).