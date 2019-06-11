Возле поселка Металлострой горит ангар крупного предприятия (видео)

Пожару присвоен ранг №2. Фото: https://vk.com/vechmet
Пожару присвоен ранг №2. Фото: https://vk.com/vechmet

Пламя распространилось на обширную площадь, а дым виден даже в Петербурге.

О происшествии сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». Также стало известно, что рядом с очагом пожара проходит газопровод.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в экстренных службах, в Колпинском районе на Дороге на Металлострой в промзоне горит металлический ангар размером 80 на 20 метров на площади 70 квадратных метров.

Помимо этого на территории еще один очаг возгорания, уже на открытой площади. Пламя распространилось на 150 квадратных метров. Ангар находится на территории НПО «Феникс», которое занимается производством цветных металлов и сплавов.

Пожару присвоен ранг №2. На место выехала и пожарная инспекция.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что два человека погибли в результате взрыва на танкере в Махачкале.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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Возле поселка Металлострой горит ангар крупного предприятия (видео)
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