Возле поселка Металлострой горит ангар крупного предприятия (видео)

Пламя распространилось на обширную площадь, а дым виден даже в Петербурге.

О происшествии сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». Также стало известно, что рядом с очагом пожара проходит газопровод.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в экстренных службах, в Колпинском районе на Дороге на Металлострой в промзоне горит металлический ангар размером 80 на 20 метров на площади 70 квадратных метров.

Помимо этого на территории еще один очаг возгорания, уже на открытой площади. Пламя распространилось на 150 квадратных метров. Ангар находится на территории НПО «Феникс», которое занимается производством цветных металлов и сплавов.

Пожару присвоен ранг №2. На место выехала и пожарная инспекция.

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