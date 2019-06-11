Два человека погибли в результате взрыва на танкере в Махачкале

В результате взрыва на борту танкера «В.Ф. Танкер 16» в Махачкалинском морском порту погибло два человека, еще двое госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

По данным регионального МЧС, взрыв прогремел в машинном отделении танкера в процесс перекачки нефтепродуктов. Во время трагедии в танкере находилось 12 человек.

В данный момент, в ликвидации взрыва задействованы силы ФГУП Морспасслужба, МЧС Дагестана и Каспийской флотилии, которые осуществляют проливку помещений жилой надстройки, добавили в ведомстве.

Компания «В.Ф. Танкер» занимается перевозкой горюче-смазочных материалов (нефть, мазут, дизтопливо, бензин) по внутренним и международным маршрутам.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Дзержинске прогремело два взрыва. Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает о том, что в результате вызовов на заводе «Кристалл» в Дзержинске пострадало уже около 85 человек.