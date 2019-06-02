Количество пострадавших во взрывах в Дзержинске достигло 85

В Минздраве уверяют, что в тяжелом состоянии находится только один человек. Фото: https://vk.com/t_dzr

В Минздраве уверяют, что в тяжелом состоянии находится только один человек. Фото: https://vk.com/t_dzr

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает о том, что в результате вызовов на заводе «Кристалл» в Дзержинске пострадало уже около 85 человек.

Медицинские работники госпитализировали уже более 16 человек. Сообщается о 85 пострадавших, среди которых 39 являются сотрудниками завода, а ещё 46 человек — жителями города Дзержинск.

В большинстве случаев горожане получили травмы в виде порезов от осколков стекла, которые выбивало как следствие взрывной волны.

Взрыв случился в цехе, отвечающем за производство тротила и прочих взрывчатых веществ, которые делаются в нуждах оборонной промышленности. В результате взрыва цех был полностью разрушен. Сведений о погибших нет. На месте работали спасатели и сотрудники экстренных служб.

В сама Дзержинске и в ближайших поселках объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что уже 79 человек обратились за медицинской помощью в Дзержинске.