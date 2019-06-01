Уже 79 человек обратились за медицинской помощью в Дзержинске

В Минздраве уверяют, что в тяжелом состоянии находится только один человек. Фото: https://vk.com/t_dzr

В Минздраве уверяют, что в тяжелом состоянии находится только один человек. Фото: https://vk.com/t_dzr

Все являются пострадавшими в результате взрыва на заводе «Кристалл».

Инцидент случился сегодня утром, 1 июня. Количество пострадавших увеличивается с каждым часом – на данный момент удалось выяснить, что в медицинские учреждения обратились почти 80 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

Среди пострадавших есть в том числе сотрудники предприятия – таковых оказалось 38 человек. Еще 41 – это обычные жители города. В сообщении уточняется, что ни один ребенок не получил травмы.

На данный момент один местный житель находится в тяжелом состоянии, состояние 14-ти оценивается как средней тяжести. На стационарном лечении находятся 15 человек.

Напоминаем, что на заводе прогремело несколько взрывов, после чего там произошел пожар. Огнем была охвачена территория в 1,2 тысячи «квадратов».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Дзержинске объявили режим ЧС.