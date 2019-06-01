В Дзержинске объявили режим ЧС

Он распространяется также на ближайшие к городу поселки.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Информацией поделились в пресс-службе правительства Нижегородской области. Уточняется, что режим ввели в Дзержинске, а также в поселках Желнино, Пыра и кордон Лесной. Соответствующий документ уже подписан, передает ТАСС.

Напоминаем, что три взрыва прогремели сегодня на заводе «Кристалл», расположенный в Дзержинске. В результате пострадали почти 40 человек – некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, большинство получили травмы средней тяжести. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. Есть мнение, что взрыв случился из-за нарушения технологического процесса.

«Это позволяет оперативно привлекать средства и силы для ликвидации последствий взрыва»,

— говорится в сообщении.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось до 38 человек.