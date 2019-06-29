Дзюба, Азмун и Дриусси выйдут за “Зенит” против чемпиона Сербии

Клуб Санкт-Петербурга проводит последний матч сборов в “Австрии” с “Црвена Звездой”

“Зенит” сегодня 29 июня сыграет последний матч тренировочных сборов в Австрии против чемпиона Сербии — “Црвена Звезда”. Матч начался в 17:30. Команды сыграют два тайма по 30 минут.

Сергей Семак решил с первых минут бросить “в бой” Сердара Азмуна и Артема Дзюбу. Кроме этого на поле выйдут Ригони, Дриуссии, Оздоев, Нобоа, Иванович в качестве капитана и Жирков. Мостовой, Шатов, Мусаев, Прохин и вратарь Бабурин начнут матч на скамейке запасных.

После окончания сборов “Зенит” вернется в Санкт-Петербург — а 6 июля ему предстоит встретиться с “Локомотивом” в матче за Суперкубок”.

“Црвена Звезда” является одной из двух команд Восточной Европы, которая побеждала в Кубке европейских чемпионов (сейчас Лиге чемпионов) — в 1991 году она обыграла “Марсель” в серии пенальти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Зенит” одержал победу в третьем товарищеском матче.