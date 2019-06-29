«Зенит» разгромил «Гонвед» в товарищеском матче

Лука Джорджевич. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК
Лука Джорджевич. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит"

Петербургский футбольный клуб «Зенит» разгромил венгерский «Гонвед» в товарищеском матче на сборах в Австрии. Финальный свисток арбитра ознаменовал победу сине-бело-голубых со счетом 3:0.

На поле из зенитовцев отличились Миха Мевля, отправивший мяч в ворота соперника на 21-й минуте, Эрани, забивший на 74-й минуте и Лука Джорджевич на 86-й минуте, реализовавший пенальти.

Напомним, что сегодня, 29 июня, петербургский клуб сыграет свой последний матч на сборах. Противником станет сербская команда «Црвеной Звездой». Начало матча в 17:00.

После игры сине-бело-голубые отправятся домой в Петербург.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Сутормин присоединится к «Рубину» вместо «Зенита». Полузащитника “Оренбурга” не впечатлила зарплата в 600 тысяч евро.

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