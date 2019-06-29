Сутормин присоединится к “Рубину” вместо “Зенита”

Полузащитника “Оренбурга” не впечатлила зарплата в 600 тысяч евро.
Алексей Сутормин, игравший на позиции полузащитника с Оренбурге последний год, уходит не в “Зенит”, как ранее предполагалось, а в “Рубин”, сообщает “Бизнес Online”.
Предполагалось, что Сутормин сможет получать в “Зените” по 600 тысяч евро в год, что по меркам клуба Санкт-Петербурга — не слишком большие деньги: к примеру, Антон Заболотный получает по 1,2 млн евро.
Пока неизвестно, какие условия предложил Сутормину клуб Казани.
После матча с “Левски” на сборах в Австрии, главного тренера “Зенита” Сергея Семака спросили о новичках в клубе Петербурга: он ответил, что до сих пор ждет их, но новоприбывших пока нет.
Сутормину 25 лет. Он начал свою карьеру именно в Петербурге, когда в 2012 присоединился к молодежному “Зениту”.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ФК “Зенит” провел последний тренировочный день в Австрии.