ФК «Зенит» провел последний тренировочный день на сборах Австрии

В субботу, 29 июня, петербургский клуб проведет «Большой футбольный день» и встретится с венгерского «Гонведа» и сербского «Црвены Звезды».

Тренировку подопечные Семака начали с гандбола, после чего провели мини-турнир.

С венгерской командой сине-бело-голубые сыграют в 12:00, а с сербами «Зенит» встретится в 17:30. Отмечается, что после матча футболисты отправятся домой в Петербург.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Паредес опроверг слухи о своем возвращении в «Зенит». Он удивился, что ходят слухи о его возвращении в «Зенит». Футболист заверил, что не собирается уходить из французской команды, так как его там все устраивает. Аргентинец играет за «ПСЖ» с января текущего года – клуб заплатил за него 40 миллионов евро. С начала года он успел принять участие в 22 матчах.