Паредес опроверг слухи о своем возвращении в «Зенит»

Футболист хочет остаться в «ПСЖ».

Об этом стало известно 26 июня. Обо всем полузащитник сборной Аргентины по футболу, а также игрок «ПСЖ» Леанардо Паредес рассказал журналистам, передает rmcsport.bfmtv.com. Он удивился, что ходят слухи о его возвращении в «Зенит». Футболист заверил, что не собирается уходить из французской команды, так как его там все устраивает.

«Да, я остаюсь в Париже, чувствую себя отлично. Слухи об уходе? Ничего не произойдет, я продолжу играть за «ПСЖ»,

— заверил он.

Напоминаем, что до этого в СМИ распространяли слухи о том, что руководство клуба недовольно игрой Паредеса и якобы «ПСЖ» планирует вернуть футболиста в «Зенит».

К слову, аргентинец играет за «ПСЖ» с января текущего года – клуб заплатил за него 40 миллионов евро. С начала года он успел принять участие в 22 матчах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что СМИ пишут: Леанардно Паредес может вернуться в «Зенит».