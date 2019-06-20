СМИ: Паредес может вернуться в «Зенит»

В «ПСЖ» не очень довольны игрой футболиста.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Обо всем сообщает издание Le Parisien. В тексте сказано, что руководство «Пари Сан-Жермен» разочарованы игрой аргентинского полузащитника – они намерены отказаться от контракта с Леандро Паредесом. Сейчас представитель игрока находится в Париже и пытается урегулировать все вопросы. В случае чего футболист может вернуться в «Зенит», но уже не как арендованный игрок – трансфер будет полноценным.

Напоминаем, что Паредес присоединился к «ПСЖ» в январе текущего года. Клуб заплатил за него 40 миллионов евро. С начала года он успел принять участие в 22 матчах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Леандро Паредес готов вернуться в «Зенит». Орлов отметил, что футболист мечтал уйти из «Зенита», и сам клуб ему был не интересен, зато руководство клуба оформило хорошую сделку. Трансфер Паредеса стал вторым по стоимости в истории российского футбола.