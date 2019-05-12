Леандро Паредес готов вернуться в «Зенит»

Агент футболиста уже обращался в ФК «Зенит» с заявлением о готовности Паредеса вернуться в петербургский клуб. Об этом в интервью «БИЗНЕС Online» рассказал футбольный комментатор Геннадий Орлов.

По словам журналиста, Паредес никогда не был командным игроком и собирал, играя за «сине-бело-голубых» штрафные карточки из-за своей неуступчивости.

Орлов также отметил, что футболист мечтал уйти из «Зенита», и сам клуб ему был не интересен, зато руководство клуба оформило хорошую сделку, выручив за Паредеса более 40 млн евро.

Отметим, что трансфер Паредеса стал вторым по стоимости в истории российского футбола. Дороже стоил только экс-форвард «сине-бело-голубых» Халк, которого продали в «Шанхай СИПГ» за 56 млн евро.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что «Зенит» объявил о переходе полузащитника Леандро Паредеса в «ПСЖ».