Пилота Willams оштрафовали за помеху россиянину

Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят провалил квалификационный заезд в Австрии из-за британского гонщика Джорджа Расселла.

В субботу в ходе квалификации гран-при Австрии пилот команды Toro Rosso Даниил Квят не сумел выйти во второй сегмент. На быстром круге помеху россиянину создал болид Джорджа Расселла из команды Willams. За это британского гонщика оштрафовали на три позиции.

Рассел принес Квяту свои извинения, но расстроенный российский гонщик сказал, что ему всё равно, ведь его квалификация сорвана. Он занял 18-ю позицию, а Расселл квалифицировался 19-м.

Британец объяснил, что команда вовремя не предупредила его вовремя о приближении болида Квята.

«В квалификации ты должен самостоятельно проверять зеркала дважды», — прокомментировал это заявление Даниил Квят.

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