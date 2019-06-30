Орбакайте опровергла слухи о ссоре с Пугачевой

Российская артистка Кристина Орбакайте прокомментировала слухи, которые распространялись в СМИ, о своей ссоре с матерью Аллой Пугачевой.

Орбакайте в своем официальном аккаунте в Instagram опубликовала скриншот списка новостных источников, где в заголовках сказано о её ссоре с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой, которая является матерью певицы. Фотографию она сопроводила возмущенной подписью, где заявила, что «желтая пресса превосходит себя».

В комментариях под постом отметились некоторые звезды российской эстрады. Игорь Николаев отметил, что понимает Орбакайте и спросил, судиться стоит или умиляться таким слухам.

Яна Рудковская также подчеркнула, что на такие публикации не стоит обращать внимание.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Лолита Милявская рассказала о проблемах с голосовыми связками.