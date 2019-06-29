Лолита Милявская рассказала о проблемах с голосовыми связками

Европейские доктора поставили Лолите диагноз, в котором говорится, что у певицы больше нет голосовых связок. Из-за болезни она может перестать говорить.

Певица была вынуждена обратиться к докторам Германии из-за серьезных проблем со связками. Специалисты провели обследование, результаты которого поразили Милявскую, сообщает издание «Собеседник».

Звезда рассказала, что в Германии она была на приеме у хорошего врача фониатра. Он ее осмотрел и сказал: «У вас нет связок!». Оказалось, что их давным давно нет. Певица уже более 35 лет поет вживую, из-за этого они стерлись.

Лолита не один раз отмечала, с каждым годом ей все труднее и труднее выступать с живыми концертами, а работать под фонограмму певица так и не научилась за всю свою карьеру.

Медики посоветовали ей беречь голос, иначе он может пропасть насовсем.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что певица Зара выступит в Гатчине на празднике Пушкина. Мероприятия праздника проходят в течение двух дней — 7 и 8 июня. Все они приурочены к 220-летию со дня рождения русского поэта.