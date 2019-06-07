Певица Зара выступит в Гатчине на празднике Пушкина

Певица Зара. Фото: Википедия
Певица Зара. Фото: Википедия

В Гатчине в Ленинградской области проходит праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…», посвященный поэту Александру Сергеевичу Пушкину.

Мероприятия праздника проходят в течение двух дней — 7 и 8 июня. Все они приурочены к 220-летию со дня рождения русского поэта.

Сегодня уже прошел круглый стол «Вокруг Пушкина», на котором присутствовали известные пушкинисты, интеллектуальная игра с Александром Друзем. Также сегодня, 7 июня, в 19:00 пройдет камерный концерт солистов Мариинского театра в музее-усадьбе «Рождествено».

Завтра праздник займет 6 площадок в Гатчинском районе. Например, в Приоратском парке состоится карнавал и вечером опера «Евгений Онегин» в исполнении Симфонического оркестра Ленобласти.

В завершение праздника пройдет концерт, на котором выступит российская певица Зара. Он начнется в 23:00 8 июня.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге пройдет Дрезденский бал.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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