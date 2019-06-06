В Петербурге пройдет Дрезденский бал

Бал пройдет в последний день августа в Петербурге. semperopernball.de

Бал пройдет в последний день августа в Петербурге. semperopernball.de

В конце августа в Михайловском театре, Большом зале Филармонии и площади Искусств пройдет Дрезденский бал, который соберет на своих площадках звезд оперы, балета и известных музыкантов.

Первое выступление состоится 31 августа в 19 часов в Михайловском театре.

В мероприятии примут участие Надя Михаэль, Стивен Гульд, Альбина Шагимуратова, а также саксофонист Игорь Бутман и виолончелист Сергей Ролдугин. Они исполнят произведения Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова, Верди, Штрауса и Вагнера. Дирижер — маэстро Массимо Дзанетти.

Хедлайнерами шоу в Большом зале Филармонии станут Игорь Бутман и группа «Чингисхан». Праздник завершит торжественный оперный концерт завершится на площади Искусств.

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