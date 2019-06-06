В Петербурге пройдет фестиваль китайского кино с 6 по 10 июня

В Северной столице любители культуры Поднебесной смогут насладиться настоящими китайскими фильмами.

Сообщается, что у жителей и гостей города на Неве с 6 по 10 июня появится возможность увидеть фильмы китайского производства. Кино-фестиваль стартует в четверг, одновременно начнут транслировать фильмы программы в Санкт-Петербурге и столице.

Задача мероприятия поддержать и еще больше укрепить международные отношения между гражданами Российской Федерации и Китаем. А также познакомить киноманов из России с особенностями фильмов производства Поднебесной.

Известно, что в 2019 году во время фестиваля китайского кинозрителям из России продемонстрируют пять новых китайских фильмов. Все кинокартины будут представлены на родном языке, однако, для удобства будут сопровождаться субтитрами.

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