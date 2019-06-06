В Петербурге пройдет фестиваль китайского кино с 6 по 10 июня

Фильмы будут с субтитрами. Фото: pixabay
Фильмы будут с субтитрами. Фото: pixabay

В Северной столице любители культуры Поднебесной смогут насладиться настоящими китайскими фильмами.

Сообщается, что у жителей и гостей города на Неве с 6 по 10 июня появится возможность увидеть фильмы китайского производства. Кино-фестиваль стартует в четверг, одновременно начнут транслировать фильмы программы в Санкт-Петербурге и столице.

Задача мероприятия поддержать и еще больше укрепить международные отношения между гражданами Российской Федерации и Китаем. А также познакомить киноманов из России с особенностями фильмов производства Поднебесной.

Известно, что в 2019 году во время фестиваля китайского кинозрителям из России продемонстрируют пять новых китайских фильмов. Все кинокартины будут представлены на родном языке, однако, для удобства будут сопровождаться субтитрами.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что музыка может помочь мозгу недоношенных детей развиваться.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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