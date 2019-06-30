«Алладин» стал самым успешным фильмом в карьере Уилла Смита

Он поблагодарил всех, кто поддержал киноленту.

Об этом стало известно 30 июня. Радостной новостью актер поделился в своем Instagram-аккаунте. Уилл Смит записал видео, а также посвятил важному событию пост. Он рассказал подписчикам, что в это воскресенье «Алладин» стал успешнейшим фильмом в его карьере – он побил рекорд по кассовым сборам. Смит отметил, что до этого самым просматриваемым стал «День независимости», снятый в 1996 году. Он смог заработать более 800 миллионов долларов в прокате, а «Алладин» уже собрал на несколько миллионов больше.

Напоминаем, что актер играл в сказке Джинна из волшебной лампы. Поклонникам понравилось его перевоплощение.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Алладин» с Уиллом Смитом возглавил российский кинопрокат на выходных. Кинокартина «Аладдин» производства студии Disney возглавила ТОП фильмов российского кинопроката в минувший уикенд. Кино снял по мотивам одноименного мультфильма 1992 года режиссер Гай Ричи. В России премьерный показ состоялся 23 мая.