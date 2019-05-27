«Алладин» с Уиллом Смитом возглавил российский кинопрокат на выходных

Всего за четыре дня показа фильм с Уиллом Смитом в одной из главных ролей заработал 413,5 миллиона рублей.

Кинокартина «Аладдин» производства студии Disney возглавила ТОП фильмов российского кинопроката в минувший уикенд. Кино снял по мотивам одноименного мультфильма 1992 года режиссер Гай Ричи. В России премьерный показ состоялся 23 мая.

Как сообщает портал kinobusiness.com за первые четыре дня демонстрации фильма Гая Ричи, картина собрал 413,5 миллиона рублей.

Сообщается, что второе место по денежным сборам в российском кинопрокате получила анимационная картина «Тайная жизнь домашних животных — 2». За время после мировой премьеры фильм собрал в прокате более 150 миллионов рублей.

Третье место среди лидеров проката по информации аналитиков заняла кинокартина с элементами анимации — «Покемон. Детектив Пикачу». За прошедшие выходные кино про мирового любимчика покемона заработало 94,2 миллиона рублей.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в сеть залили новый трейлер «Детектива Пикачу». Покемон там пьет много кофе.