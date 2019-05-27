«Алладин» с Уиллом Смитом возглавил российский кинопрокат на выходных

Фильм
Фильм "Алладин". Фото: Кадр из кинокартины

Всего за четыре дня показа фильм с Уиллом Смитом в одной из главных ролей заработал 413,5 миллиона рублей.

Кинокартина «Аладдин» производства студии Disney возглавила ТОП фильмов российского кинопроката в минувший уикенд. Кино снял по мотивам одноименного мультфильма 1992 года режиссер Гай Ричи. В России премьерный показ состоялся 23 мая.

Как сообщает портал kinobusiness.com за первые четыре дня демонстрации фильма Гая Ричи, картина собрал 413,5 миллиона рублей.

Сообщается, что второе место по денежным сборам в российском кинопрокате получила анимационная картина «Тайная жизнь домашних животных — 2». За время после мировой премьеры фильм собрал в прокате более 150 миллионов рублей.

Третье место среди лидеров проката по информации аналитиков заняла кинокартина с элементами анимации — «Покемон. Детектив Пикачу». За прошедшие выходные кино про мирового любимчика покемона заработало 94,2 миллиона рублей.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в сеть залили новый трейлер «Детектива Пикачу». Покемон там пьет много кофе.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
алладин детектив пикачу кино кинотеатр петербург питер покемон спб фильмы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Алладин» с Уиллом Смитом возглавил российский кинопрокат на выходных
В России стартовала основная волна сдачи ЕГЭ-2019
В Бразилии из-за драки в тюрьме скончались не менее 15 человек. Сбежавших нет
Петербургские студенты отправятся в учебное плавание «Надежда морей»
При затоплении лодки в Конго пропали без вести 200 человек. Еще 30 – погибли
Возложение цветов к памятнику Петра I ограничит движение транспорта
В Петербурге начинается прием заявок на творческий конкурс «Я художник — я ...
Полезно перед летом: ученые рассказали, кого чаще кусают комары