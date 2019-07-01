Медведев рассказал, как изменится “Единая Россия”

Глава правительства хочет создать правозащитный центр и сделать нацпроекты приоритетом.

Дмитрий Медведев написал статью для газеты “Известия”, где объяснил, как должна измениться партия “Единая Россия”. Председатель правительства установил приоритет курса партии — это нацпроекты.

Медведев, отметив все сделанное партией за 18 лет, признал, что депутаты чувствуют дефицит доверия со стороны населения. Изменения в партии будут направлены на работу над майскими указами Путина и повышением качества жизни россиян. Политик заявил, что партия должна рассказывать жителям регионов о работе по нацпроектам, наладить обратную связь и привлечь к сотрудничеству НКО.

Партия “ЕР” должна предлагать инструменты и сервисы для россиян с использованием современных технологий, считает Медведев. Конкретных примеров этих сервисов он пока не называет.

Медведев отметил важность защиты прав россиян. Пока что в партию редко обращается молодежь (8%), в основном на помощь депутатов рассчитывают пенсионеры. Медведев предлагает создать правозащитный центр и расширить взаимодействие с жителями сел — например, через консультации по Skype.

Партия “Единая Россия” появилась 1 декабря 2001 года. Ее численность превышает 2 млн человек. Депутаты партии представляют большинство в Госдуме и региональных парламентах.

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