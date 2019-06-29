Кандидаты продолжают жаловаться на ИКМО даже после проверки ЦИК

У Екатерингофского участка кандидатку забрали в полицию по сообщению об оскорблении.

На избирательных участках муниципалитетов продолжаются проблемы. Несмотря на проверки ЦИК в ряде МО не пускают независимых кандидатов на сдачу документов.

Штаб Навального сообщает о фейковых очередях в ИКМО Сампсониевское, Екатерингофское, Сергиевское в субботу 29 июня. “Наемники” мешают кандидатам войти в помещения, заявляют оппозиционеры. Полиция якобы увезла одного из кандидатов Полину Костылеву по сообщению об оскорблении от стоящих в очереди от Екатерингофского.

Не исключено, что сообщения о противодействии кандидатам в ИКМО от штаба Навального являются преувеличением сложившейся ситуации или провокацией — сотрудников организации уже заподозрили в подделке подписей в пользу Беглова, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила. Тем не менее, сам Избирком и омбудсмен Петербурга Александр Шишлов признают, что на нескольких площадках допускаются нарушения процедуры подачи документов.