Расследование штаба Навального о выборах в Петербурге оказалось провокацией

Сторонники Алексея Навального в Петербурге пытались дискредитировать врио губернатора города Александра Беглова «слепленным из несуществующих фактов расследованием» о фальсификациях в ходе избирательной кампании политика, пишет «Мойка78».

По информации издания, в создании скандального ролика принимали люди с «подмоченной» репутацией.

В роли оператора 11-минутного видео выступил человек, поддерживающий подозреваемых в педофилии активистов «Весны». Девушка по имени Ольга Гусева, которая также находилась в кадре, некогда предлагала представителям Васильеостровской администрации заполнить бланки «за Беглова», пишет «Мойка78».

По словам сотрудников администрации Выборгского района, действия активистов штаба Навального были схожи с действиями ОПГ из 1990-х годов.

Они ворвались в актовый зал, угрожая, находившимся там людям уголовной ответственностью, используя при этом нецензурную лексику, заявляют в администрации.

В здание, где госслужащие составили шаблоны для сборщиков подписей, активисты проникли обманным путем — якобы придя за бесплатными билетами на концерт в БКЗ «Октябрьский».

Как объясняют в администрации Выборгского района, такие шаблоны необходимы для исключения возможных ошибок при оформлении документов, так как волонтеры часто допускают ошибки.

Для этого все листы без подписей сделали одинаковыми.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Следственный комитет проверит муниципальные выборы в Петербурге.