Следственный комитет проверит муниципальные выборы в Петербурге

Следственный комитет проверит два МО в Петербурге. Фото: sledcom.ru

Следственный комитет проверит два МО в Петербурге. Фото: sledcom.ru

Городская избирательная комиссия Петербурга намерена направить обращение в Следственный комитет. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на члена Центральной избирательной комиссии Евгения Шевченко.

Претензии у члена ЦИКа возникли сразу к работе сразу двух муниципальных образований Петербурга — «Екатерингофский» и «Красненькая речка».

По информации издания, инспекторы прибыли на место во время того, как местная избирательная комиссия писала заявление в правоохранительные органы на активиста Фёдора Горожанко, который пытался попасть в здание избиркома.

Евгений Шевченко рекомендовал муниципальному избиркому не закрывать двери и принять всех, кто придёт до 18 часов.

В Следственный комитет будет направлено обращение с просьбой проверить действия комиссии МО на предмет нарушения уголовного законодательства и возможного воспрепятствования осуществлению избирательных прав граждан.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что оппозиционные кандидаты и члены городской избирательной комиссии Петербурга огласили претензии к работе ИКМО Сергиевского.