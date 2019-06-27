Сразу несколько претензий озвучили к работе ИКМО Сергиевского

В комиссии уверяют, что работают в штатном режиме с 11 июня 2019. Фото: Рixabay

В комиссии уверяют, что работают в штатном режиме с 11 июня 2019. Фото: Рixabay

В среду, 26 июня, оппозиционные кандидаты и члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии огласили претензии к работе ИКМО Сергиевского. По их словам, избирательная комиссия в этот день не приступала к своей работе.

В комиссии уверяют, что работают в штатном режиме с 11 июня 2019. А заявления кандидатов о невозможности попасть на прием назвали политической провокацией. Тем не менее некоторые члены Горизбиркома предлагают продлить на две с лишним недели работу ИКМО в части приема документов от кандидатов.

Елена Элконина, председатель ИКМО Сергиевского рассказала, что их поставила в тупик рекомендации рабочей группы. Она добавила, что комиссия работает в штатном режиме уже две недели, в том числе и 26 июня. Ей показались странными упреки кандидатов, т.к. они весь день вели прием документов по адресу пр. Луначарского, д. 60 в помещении муниципалитета.

По мнению председателя, у центральной и городской избирательных комиссий сложилось предвзятое отношение ее комиссии.

Напоминаем, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что депутат Евгений Марченко готовит жалобы в прокуратуру на суровость Горизбиркома к ИКМО.