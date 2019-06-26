Депутат Евгений Марченко готовит жалобы в прокуратуру на суровость Горизбиркома к ИКМО

Евгений Марченко, депутат Государственной Думы России, пожаловался на жесткие меры в отношении избирательной комиссии муниципального образования, которые Горизбирком принял 24 июня. Марченко не устроил новый график работы, разработанный председателем Горизбиркома Виктором Миненко.

Политик рассказал, что теперь избирательные комиссии обязаны работать по 10 часов в день, обед отсутствует, а закрываться можно только тогда, когда последний избиратель уйдет. Он сравнил избирательную систему с общепитом.

Марченко считает, что такие меры могу привести к неподчинению ИКМО и пойдут во вред кандидату от власти Александру Беглову.

Депутат настолько огорчился, что готовит жалобы в прокуратуру и на Центризбирком.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура потребовала досрочно прекратить полномочия трех депутатов МО в Петербурге.