Прокуратура потребовала досрочно прекратить полномочия трех депутатов МО в Петербурге

Иск направлен в суд. Фото: Рixabay
Иск направлен в суд. Фото: Рixabay

Прокуратура Петербурга проверила подачу справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов муниципальных советов Кировского района. В ходе проверки сотрудниками ведомства были выявлены нарушения срока сдачи сведений со стороны депутатов Муниципального совета МО Морские ворота.

По закону полномочия депутата подлежат досрочному прекращению в случае непредставления им сведений о своих доходах и имуществе.

Три депутата эту норму проигнорировали, сообщили в Прокуратуре Петербурга.

В связи с этим прокуратура предъявила исковое заявление с требованиями признать незаконным бездействие Муниципального совета МО Морские ворота и обязать Муниципальный совет принять решение о досрочном прекращении полномочий депутатов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что муниципальные комиссии в Петербурге будут работать без выходных.

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