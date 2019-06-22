Муниципальные комиссии в Петербурге будут работать без выходных

В субботу, 22 июня, Петербургская избирательная комиссия провела заседание в ходе которого обязала избиркомы муниципальных образований принимать регистрационные документы кандидатов в депутаты муниципальных советов без выходных. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, городская избирательная комиссия обязала ИКМО принимать документы от кандидатов в депутаты муниципальных советов в выходные дни, а также в случае необходимости и вне пределов «нормальной продолжительности рабочего дня».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что полиция Петербурга начала проверку появления видеозаписи о возможном нарушении избирательного законодательства. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Проводятся необходимые действия, направленные на установление всех деталей инцидента для принятия дальнейших процессуальных решений, сообщили в полиции.