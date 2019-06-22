Полиция Петербурга проверит видео о фальсификации подписей

Полиция начала проверку. Фото: Рixabay
Полиция начала проверку. Фото: Рixabay

Полиция Петербурга начала проверку появления видеозаписи о возможном нарушении избирательного законодательства. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Речь идет о видео, опубликованном штабом Алексея Навального, авторы которого утверждают, что сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборского района заполняли подписные листы в поддержку врио губернатора Александра Беглова.

Проводятся необходимые действия, направленные на установление всех деталей инцидента для принятия дальнейших процессуальных решений, сообщили в полиции.

Сам Беглов прокомментировал видео следующими словами: «Я хочу заявить официально, что мой штаб общественной поддержки не имеет к этому никакого отношения. Я обращаюсь к правоохранительным органам, чтобы они разобрались что это такое. Либо это провокация, либо это злой умысел, либо это какая-то глупость».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов официально заявил, что видео с фальсификацией подписей в его поддержку — провокация.

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